SIRTINDA TRAMBOLİNLE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kadının sırtında taşıdığı trambolinle kapalı olan marketin önündeki dolapların kilitlerini açmaya çalışması, güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin bağırması üzerine uzaklaşan kadının, hırsızlık sırasında trambolinle kendini gizlemeye çalıştığı sanılıyor.

Olay, perşembe günü saat 01.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sırtında trambolin taşıyan kadın, çevreyi kontrol edip kapalı olan marketin önündeki dolapların kilitlerini açmaya çalıştı. Marketin üst katında yaşayan sahibi Mustafa Düzsöz ise gelen sesler üzerine cep telefonundan güvenlik kamera kayıtlarını canlı olarak izledi. Dolapların kilitlerinin sırtında trambolin olan bir kadın tarafından zorlandığını gören Düzsöz, şaşkına döndü. Düzsöz balkona çıkıp bağırarak şüphelinin uzaklaşmasını sağladı. Polis ekiplerini arayan Düzsöz, kadından şikayetçi oldu. Gelen ekipler ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

DAHA ÖNCE DE CİPS ÇALMIŞ

Market sahibi Mustafa Düzsöz, bir hırsızın kendisini trambolinle gizlemeye çalıştığını ilk kez gördüğünü belirterek, "Gece saatlerinde gürültüleri duydum. Sonra kameraya baktım. Bir kadının yanında getirdiği anahtarlarla dolapların kilitlerini açmaya çalıştığını gördüm. Olayın ilginç tarafı ise sırtında trambolinle bu hırsızlığı yapmaya çalışmasıydı. İlk kez böyle bir olay yaşadım. Kendini sırtında taşıdığı trambolinle gizlemeye çalıştığını düşünüyorum. Balkona çıkarak kendisine bağırdım. Polisi aradığımı söyleyince uzaklaştı. Daha önce de markete gelip, cips çalmıştı. Akli dengesi yerinde olmadığını düşünüp, şikayetçi olmamıştım. Ama bu kez şikayetçi oldum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel