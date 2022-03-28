Son dakika gündem: Sinop'ta çıkan yangında iki katlı ev yandı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri... Sinop'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
ERFELEK, SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Erfelek ilçesinde Gümüşsuyu köyünde Murat Maden'e ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Erfelek belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel