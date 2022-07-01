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Son dakika gündem: Sinop'ta anne ve babasını darbeden kişi tutuklandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Son dakika gündem: Sinop'ta anne ve babasını darbeden kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'un Dikmen ilçesinde, anne ve babasını darbeden zanlı tutuklandı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde, anne ve babasını darbeden zanlı tutuklandı.

Kanlıçay köyünde yaşayan Fatma (78) ve eşi Kemal B. (72) ile oğulları Y.B. arasında para istemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından anne ve babasını darbeden Y.B, daha sonra evden ayrıldı. Yaşlı çift, komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.B. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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