Son dakika gündem: Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Son dakika gelişmesine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Abdurrahman Binay - Güncel