Haber : Son dakika gündem: Sevgilisinin sokak ortasında vurduğu Gül, ağır yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Sevgilisinin sokak ortasında vurduğu Gül, ağır yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Sevgilisinin sokak ortasında vurduğu Gül, ağır yaralı

Son dakika haberleri: İZMİR'de Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı.

İZMİR'de Gül İnan (38), erkek arkadaşı M.B. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün akşam, Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokak'ta meydana geldi. Gül İnan ve erkek arkadaşı M.B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., belinden çıkardığı tabancayla İnan'a ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurularak ağır yaralanan İnan, ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. M.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title