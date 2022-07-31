Son dakika gündem: SERADA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI - Haberler

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Son dakika gündem: SERADA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

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İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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