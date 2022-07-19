Son dakika gündem: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı Gelen son dakika haberine göre Şehidin yakınlarının, şehidin tabutu başında göz yaşı dökmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAYSERİ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de... Şehidin yakınlarının, şehidin tabutu başında göz yaşı dökmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAYSERİ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Mustafa Bozkurt Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.