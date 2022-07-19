Son dakika gündem: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Şehidin yakınlarının, şehidin tabutu başında göz yaşı dökmesi Cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAYSERİ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de...
Şehidin yakınlarının, şehidin tabutu başında göz yaşı dökmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAYSERİ - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel