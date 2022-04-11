Son dakika gündem: SAZLIK ALANDAKİ YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA (DHA) - Antalya'daki sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Kısa süre içinde gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangında büyük bölümü yanan kirpi, itfaiye ekiplerinin suyla müdahalesi sonrasında kendine geldi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgenin bataklık ve sazlık olması, ekiplerin müdahalesini güçleştirirken, alevler yerleşim yerine ulaşmadan bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında zarar gören bir kirpi, vatandaş tarafından itfaiye ekiplerine teslim edildi. İtfaiye erleri tarafından üzerine su tutulan kirpi, bir süre sonra kendine geldi. Kirpi, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Bölgenin sürekli yakıldığını belirten vatandaşlar, polisin önlem almasını istedi.