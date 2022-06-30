Son dakika gündem: Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de Son dakika gündem haberine göre Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurul'unda 29 Haziran'da yapılan seçim sonucunda Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyeliğine seçildi. AA / Aykut Karadağ - Güncel Sayıştay Güncel Haberler Son Dakika

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