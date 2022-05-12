Son dakika gündem: Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü öldü
AA - Abdullah Akkurt - Güncel
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.
HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.
Koyunluca Mahallesi'nde tarlasında pamuk ekimi yapan İbrahim Çiftçi, indiği sırada hareket eden 66 PA 600 plakalı traktörün altında kaldı.
Çevredekiler tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Abdullah Akkurt - Güncel