Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile Suruç, Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel