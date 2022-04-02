Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile Suruç, Hilvan, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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