Son dakika gündem: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen 31 adrese düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilo 685 gram esrar, 5 bin 508 kök Hint keneviri, 75 sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram farklı türde uyuşturucu madde ve 3 bin 980 makaron ele geçirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Jandarma Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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