Son dakika gündem: Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı - Haberler

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Son dakika gündem: Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika gündem: Samsun'da taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ortaokulda matematik öğretmeni olan Z.K'nin bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, 9 öğrencinin ailesinin şikayetinin ardından Z.K'yi gözaltına aldı. Ekipler, okulda yaptıkları araştırmada tacize maruz kaldığını iddia eden 9 öğrencinin daha müracaatını aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Asayiş, Samsun, Güncel, Haberler

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