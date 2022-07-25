Son dakika gündem: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İsmail Okutan idaresindeki 06 GC 5426 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sefa Can Gül idaresindeki plakasız motosiklet Darboğaz mevkisinde çarpışmamak için manevra yaparak yoldan çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü Sefa Can Gül ile yanındaki Emirhan Gül yaralandı. Ağır yaralanan Emirhan Gül kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.