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Son dakika gündem: FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

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Son dakika gündem haberi: GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Adliye binasının dış/genel planı Zanlıların adliyeye sevki Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı SAMSUN - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adliye binasının dış/genel planı

Zanlıların adliyeye sevki Samsun'da FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAMSUN - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması işin çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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