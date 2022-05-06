Son dakika gündem: (saldırganın yakalanma görüntüleriyle) ATAŞEHİR'DE KADIN CİNAYETİ (2)

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel