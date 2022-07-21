Son dakika gündem: Sakarya'da iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı Son dakika haber: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Büyükdere Mahallesi'ndeki iş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin çalışmasının ardından olayın şüphelileri H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Gürkan Özer - Güncel Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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