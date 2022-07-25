Son dakika gündem: Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika gündem: Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Osman Nevtan Angün - Güncel
Son dakika gündem: Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolu Limandere mevkisinde Burak R. yönetimindeki 34 ZJ 8867 plakalı otomobil, Leyla K. idaresindeki 54 AHF 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile çocuk yolcu Dila K. yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

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