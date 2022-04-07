Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Sakarya'da bahçe temizliği sırasında bulunan el bombası imha edildi

Son dakika haberi... Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan el bombası ekiplerce imha edildi.

Eşme Mahallesi'nde bahçe temizliği yapan H.Ç. (60), metal kutu içerisinde el bombasına benzeyen cisim bulması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince yapılan incelemede, cismin el bombası olduğu tespit edildi.

Meskun mahal dışında güvenli bölgeye taşınan bomba, PAMİT ekiplerince imha edildi.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

El Bombası, Sakarya, Geyve, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title