Amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tartıştığı amcası tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tartıştığı amcası tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Resuller Mahallesi'nde yaşayan amca Ö.D. ile yeğeni Aziz D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.D. tabancayla yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aziz D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aziz D'nin cesedi, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün Jandarma Sakarya Aziz Güncel Haberler

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