Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı Açıklaması Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir minibüs sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesini değerlendirirken, "Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." ifadesini kullandı. Koca, sosyal medya hesabından, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bayrampaşa'daki olayda ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız." açıklamasını paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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