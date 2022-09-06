Son dakika gündem: 'Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyor ve birlikte kupalar kazanmak istiyorum'

Fenerbahçe taraftarının kendisini çok iyi karşıladığını belirten Batshuayi, "Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyorum. Bana göstermiş olduğunuz sevgiyi ben de aynı şekilde sizlere iletmek istiyorum. Birlikte kupalar kazanmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, kulüp televizyonunda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. İlk olarak takımın bir parçası olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ve yaşadığı mutluluğu dile getiren Batshuayi, Teknik Direktör Jorge Jesus'la çalışmanın ayrıcalık olduğuna da değindi. Yıldız futbolcu, takımın mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede olduğuna da vurgu yaptı.

"TARAFTARLARIMIZA ÇOK AMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerine Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederek başlayan Batshuayi, "Öncelikle sizlerin aracılığıyla taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni çok iyi karşıladılar ve bundan dolayı oldukça memnun olduğumu ifade etmeliyim. İyi karşılandığımdan dolayı gerçek anlamda çok mutluyum. Ben de sahada göstereceğim en iyi performansla onlara iyi bir karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

"ÇOK DİSİPLİNLİ BİR TAKIMDAYIM"

Özellikle takımda disiplin konusunun çok hakim olduğunu vurgulayan Michy, "Buraya geldiğimde gördüğüm ilk şeylerden bir tanesi çok disiplinli bir takımda olduğumdu. Taktiksel anlamda çok disiplinli bir takımdayım ve herkes görevini ciddi şekilde yerine getiriyor. Böyle olması gerçekten çok güzel, ancak bu şekilde şampiyon olabiliriz" dedi.

"ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR"

Takıma pozitif hava katmak için en hızlı şekilde hazır olmaya çalıştığının altını çizen golcü futbolcu, "Şu an itibarıyla çalışmalar iyi gidiyor. Yavaş yavaş çok daha iyi bir duruma geleceğimi düşünüyorum. Takıma pozitif şeyler katma adına en hızlı şekilde bir sonraki maça hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu.

"BEN BURAYA GOL VE GOLLER ATMAK İÇİN GELDİM"

Belçikalı oyuncu, transfer sürecine dair ise, "Transfer sürenin iyi geçtiğini söyleyebilirim. Bu süre zarfında başkanımızla pek çok kez görüştük ve bana kulübün nasıl bir kulüp olduğundan bahsetti, bana ne kadar güvendiğini anlattı. Yaptığımız video görüşmelerde ki sanırım 5-6 kez görüşmemiz oldu ve bu görüşmelerde ben de bana duyulan güveni fazlasıyla hissettim. Tabii ki de benden beklenti gol atmam ve ben de buraya gol ve goller atmak için geldim" açıklamasında bulundu.

"BU ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUM"

"Ben bu ülkeyi çok seviyorum" diye Batshuayi, şu şekilde devam etti:

"Ailem de aile üyelerim de burada yaşamaktan dolayı çok ama çok mutlular. Fenerbahçe'nin bana sunmuş olduğu proje de oldukça iyi bir projeydi. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Bundan dolayı da Fenerbahçe'deyim."

"HOCAMIZLA BERABER İLERİSİ İÇİN GÜZEL ADIMLAR ATMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili de görüşleri alınan Michy Bathuayi, "Kendisi gerçek anlamda çok büyük bir hoca. Dünyadaki herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Bununla ilgili çok fazla şey söylememe gerek yok. Bizim açımızdan da ligdeki durumumuz açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onunla çalışacak olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Bizler de aynı şekilde sahada iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilemek istiyorum. Kalitemizi ortaya koymak istiyoruz ve hocamızla beraber ilerisi için güzel adımlar atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KUPALAR KAZANMAMIZ KAÇINILMAZ"

Mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede bir takımda olduğunu, "Kısa bir süre önce takıma katıldım ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok büyük bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde aktaran tecrübeli santrfor, "Rekabet sizleri her zaman çok daha güçlü bir pozisyona getirir, seviyenizi ve takımın seviyesini yukarılara çıkartır. Dolayısıyla bu futbolun bir parçası ve bunu olumlu buluyorum" diyerek rekabet ortamının takımın gelişimine yaptığı katkıya da değindi.

Batshuayi, Türkiye Ligi hakkındaysa, "Türkiye Süper Lig'i gerçekten iyi bir lig. Bu zaman kadar farklı liglerde oynadım ve her ligin hem avantajlı hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Ama buranın iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"HEP BU NUMARAYI TERCİH ETTİM"

Michy, 23 numarayı tercih sebebini ise şöyle anlattı:

"Tercih ettiğim numara 23. Açıkçası hep bu numara ile de başlamıştım. Dolayısıyla bu tercih ettiğim numarayı da burada seçtim."

"FUTBOL DIŞINDA AİLEMLE VAKİT GEÇİRİYORUM"

Futbol dışındaki yaşamından da kısaca bahseden başarılı futbolcu, "Futbol dışında ailemle vakit geçiriyorum. Aile benim için çok önemli. Aynı zamanda konsol oyunu oynuyorum. Basit yaşamayı seviyorum. Dediğim gibi figürleri ve konsol oyunu oynamayı seviyorum. Ayrıca figür koleksiyonum da vardı ancak bunu durdurdum çünkü çok fazla var. Buna ilgim de Japon çizgi filmleri, kitaplar vs. Bundan kaynaklı bir ilgi söz konusu olduğu için başlamıştım. Ben, basit yaşamaya çalışan birisiyim. Evimde daha çok bu şekilde zaman geçiriyorum" dedi.

ÖRNEK ALDIĞI İSİM

Dünya futbolunda örnek aldığı isimlerden bir tanesinin 'Thierry Henry' olduğunu da söyleyen Batshuayi, taraftara verdiği şu mesajla sözlerini noktaladı:

"Beni çok iyi bir şekilde karşıladınız, bundan dolayı çok mutluyum. Sabırsızlıkla sahada takımım için gol atmayı bekliyorum. Bana göstermiş olduğunuz sevgiyi ben de aynı şekilde sizlere iletmek istiyorum. Birlikte kupalar kazanmak istiyorum."

(İHA)