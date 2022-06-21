Son dakika gündem: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Donbas bölgesinde yoğunlaşıyor
AA - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'te yerleşim yerine düşen bomba, sokakta dev bir çukur oluşturdu, civardaki evlerin kapı ve pencerelerinin parçalanmasına, eşyaların sağa sola savrulmasına neden oldu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Donbas bölgesinde yoğunlaşırken Donetsk'te yerleşim yerine düşen bomba, sokakta dev bir çukur oluşturdu, civardaki evlerin kapı ve pencerelerinin parçalanmasına, eşyaların sağa sola savrulmasına neden oldu. Evleri hasar gören Donetsk sakinleri, sağlam kalan eşyalarını yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.
AA / Güncel