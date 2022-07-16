Son dakika gündem: Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Son dakika haberi... Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa A. idaresindeki 61 DV 408 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Madenli Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Çorapçı'ya (85) çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Çorapçı'nın cenazesi, Çayeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü gözaltına alındı.
AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel