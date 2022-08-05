Son dakika gündem: Rize'de kamyonetin çarptığı kişi öldü Son dakika haberleri: Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Kamiloğlu (44) idaresindeki 53 AU 962 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Yaka Mahallesi mevkisinde arızalandı. Kamiloğlu, bunun üzerine aracını yolun sağ şeridine park etti. Otomobilini tamir etmeye başlayan Kamiloğlu'na, bu sırada M.A.G. idaresindeki 53 ACC 328 plakalı kamyonet çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, minibüs ve kamyonet arasında sıkışan Ali Rıza Kamiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel AA / Fikret Delal Karadeniz Sahil Yolu Çayeli Rize Güncel Haberler Son Dakika

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