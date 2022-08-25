Son dakika gündem: Portekiz'de orman yangını sırasında alev hortumu oluştu Güncel Haberler Son dakika haberleri: Portekiz'de ormanda çıkan yangın sırasında alev hortumu oluştu. Portekiz'de ormanda çıkan yangın sırasında alev hortumu oluştu. Portekiz'in kuzeyinde yer alan Vila Real şehrindeki Alvao Doğa Parkı'nda geçtiğimiz salı günü meydana gelen orman yangını sırasında alev hortumu oluştu. Nadir görülen doğa olayı bir itfaiye görevlisi tarafından kaydedildi. Yaşanan bu ilginç olayın, bölgedeki orman yangını sırasında tutuşan çalılıklardaki duman ve alevlerin rüzgar nedeniyle oluşan hortum tarafından sürüklenmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Portekiz Güncel Haberler Son Dakika

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