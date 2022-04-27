Son dakika haberleri... Polisten 6 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Adana'da polis olma hayali kuran çocuk için 6'ncı yaş gününde sürpriz kutlama yapıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Selver Özdemir çifti, 6 yaşına giren oğulları Mehmet'in doğum günü kutlamasına katılmaları için İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum günü kutlaması için ailenin evine gitti.

Evinin kapısında polisleri gören Mehmet Özdemir, mutluluk yaşadı.

Daha sonra polisler, Özdemir'i ekip aracıyla eğitim gördüğü anaokuluna götürdü.

Burada Özdemir'in doğum günü, öğretmen ve arkadaşlarının da katılımıyla kutlandı.

Pastasındaki mumları söndüren Mehmet Özdemir, polisleri çok sevdiğini belirterek, "Doğum günüme katıldıkları için onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Ramazan Özdemir de oğlunun polis olma hayali kurduğunu anlatarak, "Polis ekipleri oğlumun doğum gününe katılarak bizleri mutlu ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Polisler, doğum günü kutlamasına katılan öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye etti.