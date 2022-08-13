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Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

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Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

Adana'da polisin ihbar üzerine gittiği evde, yatağa bağımlı Neriman Güngör ölü bulundu. Güngör'ün birlikte yaşadığı oğlu 22 yaşındaki Ş.G. ise bilekleri kesik olarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesinde emekli Ş.G., bir süre önce yatalak hasta olan annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Bu sabah Güngör'ün üst komşusu, eve inerek kapıyı çaldı ancak Ş.G., açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi.

Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

ANNE ÖLÜ, OĞLU KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Komşunun ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İçeri giren ekipler, Neriman Güngör'ü yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Ş.G.'yi ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika gündem: Polisin ihbarla gittiği evde anne ölü, oğlu ağır yaralı bulundu

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Neriman Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralı Ş.G. ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ş.G.'nin uzun süredir psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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