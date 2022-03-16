Son dakika gündem: Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet istemi

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı mütalaasını açıklayıp, her iki sanık için ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası talebinde bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz, ilçedeki bir özel hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.