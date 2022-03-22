Son dakika gündem: Polis eşi, Sevginur'a öldürmek için ateş etmiş

ANKARA (DHA) - ANKARA'da başından tabancayla vurup ağır yaraladığı 18 günlük eşi anestezi teknikeri Sevginur Aktaş'ın (22) intihara kalkıştığını ileri süren polis memuru Müslüm Aktaş'a (27) verilen 31 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanık Müslüm Aktaş'ın, tartıştığı eşini zorla yatak odasına götürdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, eşinin evi terk etmek istemesi üzerine beylik tabancasını başına dayayarak, öldürmek amacıyla ateş ettiği belirtildi.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, 13 Eylül 2020'de, Keçiören ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralı Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen ve görme sorunu yaşayan Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Müslüm Aktaş, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, 'yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat verdi.

Sevginur Aktaş'ın avukatı Arzu Gül, kararda önemli olan noktanın sanığa yönelik takdir indirimi uygulanmaması olduğunu belirterek, "Bu olaydaki en büyük şansımız Sevginur'un ölmemesi. Sevginur uyanır uyanmaz istismara uğradıktan sonra eşinin kendini vurduğunu anlattı. Sevginur, anlattıkları dışında bunların hepsinin delillerini tek tek mahkemeye sundu. Buna rağmen sanık Müslüm Aktaş halen pişmanlık göstermedi ve eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Sonuç olarak da sanık hakkettiği cezayı aldı" dedi.