Son dakika gündem: Pendik'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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Bir son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçede kimyasal madde üreten 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel