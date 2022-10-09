Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Pendik'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Pendik'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bir son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede kimyasal madde üreten 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Pendik Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title