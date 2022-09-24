Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Dün bölgede bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmalarda Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit olmuştu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı PKK Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title