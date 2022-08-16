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Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü

Son dakika haberler... - Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
KARAÇİ - Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarındaki M-5 Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, petrol tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kazanın aşırı hızla seyreden otobüsün kontrolden çıkarak petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtildi. Lahor'dan kalkan otobüsün varış noktasının Karaçi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Güncel

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