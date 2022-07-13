Son dakika gündem: Pakistan'da Kurban Bayramı süresince etkili olan şiddetli yağışlarda 27 kişi öldü

Pakistan'da Kurban Bayramı süresince etkili olan muson yağmurlarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Hayber Pahtunhva eyaletinin Svabi, Mardan, Güney Veziristan ve Bajaur bölgelerinde 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Eyaletin çeşitli bölgelerinde sel meydana gelirken evleri su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

Belucistan'da da 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev hasar gördü. Yağışlardan en çok etkilenen Lasbela bölgesinde ise 200 ev tamamen yıkıldı.

Karaçi ile Ketta arasındaki otoyol, Vinder Nehri'nin taşması sonucu trafiğe kapatıldı.

Gilgit-Baltistan bölgesinde de şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 5 kişi öldü. Çok sayıda bağlantı yolu ve köprü hasar alırken bölgede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Karaçi'de ise 11-12 Temmuz'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, 14-17 Temmuz'da Sindh eyaleti genelinde çok şiddetli yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Pakistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre ülkede bu sene muson yağmurları, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.