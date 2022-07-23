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Son dakika gündem: Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Son dakika gündem: Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla Semih Sert ve eşi Sümeyra Sert öldü, 1 kişi de yaralandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, Tem Otoyolu'nda otomobilin TIR'a arkadan çarpmasıyla Semih Sert ve eşi Sümeyra Sert öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Semih Sert idaresindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Semih Sert'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Sümeyra Sert ile Ahsen Sert ise İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Sümeyra Sert de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

TEM Otoyolu Gerede Güncel Haberler Son Dakika

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