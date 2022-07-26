Son dakika gündem: Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
H.Ş'nin Kızyusuflu Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.
Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Menderes Özat - Güncel