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Son dakika gündem: Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

H.Ş'nin Kızyusuflu Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Menderes Özat - Güncel

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