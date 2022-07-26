Son dakika gündem: Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu. H.Ş'nin Kızyusuflu Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Güncel AA / Menderes Özat Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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