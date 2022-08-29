Son dakika gündem: Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Osmaniye'de evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiği belirlenen D.G'nin Selimiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan odada, saksılar içinde 6 kök Hint keneviri, 195 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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