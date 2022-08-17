Son dakika gündem: Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Osmaniye'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı. Osmaniye'de kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8-15 Ağustos'ta gerçekleştirilen uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 2 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 205 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Güncel AA / Muzaffer Çağlıyaner Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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