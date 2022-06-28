Son dakika gündem: Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar... Son dakika haberler: Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. Ortak bildiriden: Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir. AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler Son Dakika

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