Son dakika gündem: Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Son dakika haberine göre Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı. Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde 10 Ağustos Çarşamba günü Y.B'yi bıçaklayan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan Y.B'nin Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Liseler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Y.B'yi (66) bıçakla yaralayan N.K. gözaltına alınmıştı. Güncel AA / Hacer Öztürk Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.