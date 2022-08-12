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Son dakika gündem: Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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Son dakika gündem: Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde 10 Ağustos Çarşamba günü Y.B'yi bıçaklayan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Y.B'nin Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Liseler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Y.B'yi (66) bıçakla yaralayan N.K. gözaltına alınmıştı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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