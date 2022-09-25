Son dakika gündem: Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, iki otomatik tüfek, iki ruhsatsız tabanca,13 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili A.C.T, B.A, M.G, M.K, A.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.