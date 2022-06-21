Son dakika gündem: Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'da toplandı
AA - Güncel
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Son dakika habere göre ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.
ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.
AA / Güncel