Son dakika gündem: Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'da toplandı Son dakika habere göre ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına imza atan ülkeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Avusturya Viyana Güncel Haberler Son Dakika

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