Son dakika gündem: Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bu yıl ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi

Nijerya'da bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 372'ye çıktığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 33 eyaletinde devam eden yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Habib, ülkede yaşanan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini, 277 kişinin de yaralandığını söyledi.

Felaketlerden yaklaşık 508 bin kişinin olumsuz etkilediğini ifade eden Habib, 37 bin 633 bin evin hasar gördüğünü, yüzlerce hayvanın telef olduğunu kaydetti.

Habib, özellikle Adamawa, Jigawa, Taraba, Kano, Bauchi, Nijer, Anambra ve Ebonyi eyaletlerinde birçok tarım arazisinin sular altında kaldığına işaret ederek, "Bunlara diğer felaketler eşlik etti. Ajans, en iyi uygulamalar doğrultusunda proaktif ve tahmine dayalı afet risk yönetimi alanlarına girmeye başladı." dedi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, 31 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ocaktan bu yana 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.