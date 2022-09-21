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Zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Ankara Otoyolu Yazıhüyük beldesi sınırlarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen PC 486 plakalı tıra, dolu nedeniyle yavaşlayınca AX 9376 ME plakalı otomobil çarptı. Aynı güzergahta seyir halinde olan W 35315 K plakalı otomobil de kaza yapan araçlara vurdu.

Kazada Rahime G, kaza yerinde yaşamını yitirirken araçlarda bulunan 9 yaralı, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emik D, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı.

Vali Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, "Tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır diğerleri iyi. Yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Derinkuyu Nevşehir Tragger Güncel Haberler

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