Son dakika gündem: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberine göre Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 8 kök kenevir bitkisi ile 800 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.??
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel