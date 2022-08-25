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Son dakika gündem: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika gündem: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 8 kök kenevir bitkisi ile 800 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.??

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir Jandarma Kenevir Güncel Haberler Son Dakika

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