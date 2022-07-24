Son dakika gündem: Murat Bakan: İzmir Vali Konağı Bu Ayıptan Ne Zaman Kurtulacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın hırsızlar tarafından yağmalanan İzmir Güzelyalı'daki vali konağına yönelik sorularına yanıt geldi. Konağın kullanım hakkına sahip İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), binanın yenilenme projesini hazırlayıp 2021 yılında İzmir Valiliği'ne teslim ettiklerini açıkladı. CHP'li Murat Bakan ise İKÇÜ'nün topu valiliğin üzerine attığını belirterek, "Hırsızlık yapanlardan birini yakalayınca, sorumluluğu başkasına atınca ya da 'süreç devam ediyor' diye açıklama yapınca hiç kimse görevini yapmış olmuyor. Vali Konağı bu ayıptan ne zaman kurtulacak?" dedi.

İzmir Güzelyalı'daki Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Tevfik Rüştü Bey'i ağırlayan; Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi'ne de konut olan; yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan 130 yıllık Vali Konağı harabeye dönmüştü. Binanın kapıları, demirleri ve camları sökülmüş, elektrik kabloları da çalınmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kullanım hakkı İKÇÜ'de bulunan ve adeta yağmalanan tarihi konakla ilgili geçen mart ayında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. Bakan'ın sorularına Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt geldi.

İKÇÜ TOPU VALİLİĞE ATTI

Özer'in yanıtında, İKÇÜ Rektörü Saffet Köse'nin açıklamasına yer verildi. Rektör Köse şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Vali Konağı'nın kültür varlığı olması nedeniyle projelendirme sonrası izin ve onay süreçleri uzun sürmüştür, Pandemi, deprem süreçleri uzatmış ve onay süreçleri gecikmiştir. Rektörlüğü'müzce izin ve onay süreçleri tamamlanan binanın projeleri, ihaleye çıkılması için 2021 yılında İzmir Valiliği'ne teslim edilmiştir. İzmir Valiliği tarafından ihale süreçleri devam etmekte olup kısa süre sonra ihale edilerek yapımına başlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda süreç takip edilmekte olup şu aşamada Rektörlüğü'müzce yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır."

SORULARA YANIT YOK

CHP'li Bakan'ın "Katip Çelebi Üniversitesi'ne verilen, İzmir kent hafızasının simgelerinden biri olan 130 yıllık Vali Konağı'nın bu hale gelmesinin sebebi nedir, sorumluları kimlerdir? Katip Çelebi Üniversitesi'nin sorumluluğunda olan Tarihi Vali Konağı'nın harabeye dönmesiyle ilgili ihmali/sorumluluğu olanlar hakkında idari soruşturma başlatılacak mıdır?" soruları ise yanıtsız kaldı.

PEŞİNİ BIRAKMIYOR

CHP'li Murat Bakan soru önergesine gelen yanıtın ardından bugün şu açıklamayı yaptı:

"Bırakın sorumluluk almayı, tarihi konağın geldiği halden rahatsız dahi olmayan Katip Çelebi Üniversitesi, topu İzmir Valiliği'ne atmış ve 'binanın projeleri, ihaleye çıkılması için 2021 yılında İzmir Valiliği'ne teslim edilmiştir. Şu aşamada Rektörlüğü'müzce yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır' diye yanıt vermiş. Bu bina neden korunmadı? Güvenliği neden sağlanmadı? Bu binanın bu hale gelmesinin sorumluları kim? Ta mart ayında gündeme getirdik, en azından(!) o günlerde güvenliği sağlanabilirdi. Neden sağlanmadı? İlla vatandaşın hırsızları videoya çekip paylaşması mı gerekirdi? Bunları sorgulamayacak mıyız? Orada hırsızlık yapanlardan birini yakalayınca, sorumluluğu başkasına atınca ya da 'süreç devam ediyor' diye açıklama yapınca hiç kimse görevini yapmış olmuyor. Kültür ve Turizm Bakanı'nın çıtı çıkmadı, neden? Bu ihmaller zincirinde sorumluluğu olan herkes hesabını vermeli, verecek de. Son kez uyarıyoruz; Vali Konağı'nın bir kez daha bu tarz haberlerle gündeme gelmesini istemiyoruz. Vali Konağı bu ayıptan ne zaman kurtulacak? Valilikten ihale sürecinin detaylarına dair kapsamlı bir açıklama bekliyoruz."

ANKA / Güncel