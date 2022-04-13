Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDIBodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI
Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -