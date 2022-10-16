Son dakika gündem: Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı Güncel Haberler Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. T.Ç. idaresindeki 34 ZM 1702 plakalı otomobil, Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda M.Y'nin kullandığı 34 EPA 808 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması ve otomobilin karşıdan gelen araçla çarpışması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Fethiye Pekin Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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