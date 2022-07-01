Son dakika gündem: Muğla'da mermer fabrikasından sondaj borusu ve kablo çalan 2 kişi tutuklandı Son dakika haberi... Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir mermer fabrikasından sondaj boruları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir mermer fabrikasından sondaj boruları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kozağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın yetkilisi E.K, işletmede bulunan 24 sondaj borusu ile 230 metre kablonun çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. JASAT timleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, şüphelilerin K.Ö. ve S.Ş. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Çalınan boru ve kablolar, işletme yetkilisine teslim edildi. AA / Durmuş Genç - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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