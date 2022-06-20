Son dakika gündem: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknede yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında dün düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknede yakalanan ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 zanlı tutuklandı. Kadırga Burnu açıklarında durdurulan, 34 düzensiz göçmenin bulunduğu teknedeki Ü.A. ve U.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etmiş, fiber teknedeki 34 düzensiz göçmeni yakalamıştı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. AA / Sabri Kesen - Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.